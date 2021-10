Sheriff sjokkerte Real Madrid – vant 2-1 på Bernabeu

Sébastien Till, landslagsspiller for Luxembourg, ble matchvinner i kampens siste ordinære minutt med en halvvolley i krysset fra distanse etter et innkast. Da hadde Real Madrid desperat jaget et vinnermål etter å ha utlignet gjestenes pauseledelse på straffespark.

Sheriff er ikke bare fra et lite land med bare 2,5 millioner innbyggere, men fra den lille utbryterrepublikken Transnistria i det lille landet. Klubben ble grunnlagt i 1997, da Real Madrid allerede hadde vunnet seks av sine 13 titler i den gjeveste europacupen.

Sheriff er blitt seriemester i Moldova 19 av de 21 siste årene, deriblant de seks siste, men opplever først i høst europacupsuksess av betydning.

I det 25. minutt fikk Jasurbek Yakshiboev helt uforstyrret møte innlegget fra venstreback Cristiano (med et navn som vekker minner på Bernabeu) inne foran Real Madrid-målet, og han styrte sitt hodestøt inn ved stolpen utenfor rekkevidden til Thibaut Courtois. Dermed ledet gjestene mot spillets gang og all fornuft.

Det gjorde Sheriff fortsatt da timen var passert på Bernabeu, takket være heroisk forsvarsinnsats, men så fikk Real Madrid straffespark. Etter VAR-gjennomgang ble det konkludert at Edmund Addo brukte ulovlige midler mot Vinicius Junior i straffefeltet.

Karim Benzema satte straffesparket i mål og jublet for sitt 72. mesterligamål.

Lynet slo ned

Real-trener Carlo Ancelotti var på det tidspunkt i ferd med å gjøre fire samtidige bytter, og de kom i stedet rett etter utligningen. Inn kom Luka Modric, Luka Jovic, Rodrygo og Toni Kroos, og med dem skulle hjemmelaget jage vinnermålet.

I stedet holdt lynet på å slå ned igjen på samme sted da Bruno (som kom inn for en strekkskadd Yakshiboev) nikket et nytt innlegg fra Cristiano i mål, men VAR slo fast at han var offside.

Giorgos Athanasiadis i Sheriff-målet fortsatte sitt storspill og sørget for at Real Madrid tross 31-4 i avslutninger (hvorav 12-3 mellom stengene) ikke skulle få flere mål enn straffesparket.

Rett før slutt sørget Thill med sitt vinnermål for at Sheriff er alene på tabelltopp etter en megasensasjon.

– Små detaljer ødela alt i en kamp hvor vi hadde full kontroll. Et hjørnespark, et unødvendig frispark, og så fikk vi et ufortjent tap, sa Real Madrid-trener Ancelotti.

Inter sløste

Inter hadde noen timer tidligere enorme sjanser til å skaffe seg en etterlengtet borteseier i samme gruppe, men greide ikke å utnytte dem i 0-0-kampen mot Sjakhtar Donetsk i Kiev.

Hjemmelagets målfarlige spiss Lassina Traoré måtte ut med skade etter bare ti minutter, og uten ham greide ikke hjemmelaget å skape mange sjanser. Inter kom på sin side til muligheter som burde gitt uttelling. Nicolò Barella fyrte løs etter et kvarter og så ballen treffe tverrliggeren.

I det 34. minutt skjøt Edin Dzeko over fra kloss hold etter et hjørnespark. I sluttfasen hadde innbytter Joaquín Correa og midtstopper Stefan de Vrij hver sin store sjanse.

– Jeg er tilfreds med spillerne mine. Vi skapte mye, men problemet var at vi ikke utnyttet sjansene, sa Inter-trener Simone Inzaghi til Sky.

Inter dominerte hjemme mot Real Madrid i mesterligaåpningen, men tapte på et baklengsmål rett før slutt. Tirsdag ble det iallfall poeng, men i Inter-leiren mener man nok at laget burde hatt full pott.