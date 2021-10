Uvanlig nok tapte Carlsen begge sine partier med hvite brikker. Den russiske 23-åringen imponerte.

Med en utklassingsseier og to omspillseirer tok Carlsen sju av ni mulige poeng de tre første rundene og økte dermed forspranget til Wesley So i sammendraget. Tirsdag ble han uten poeng, og So tok innpå.

Artemjev hadde hvite brikker i det første partiet, som endte med en udramatisk remis etter 27 trekk, men russeren ga Carlsen problemer i det neste partiet, da den norske verdensmesteren spilte med hvitt.

Etter 12 trekk brukte Carlsen over seks minutter på sitt neste trekk. Han landet på et trekk som av ekspertene i TV 2-studio ble betegnet som en «nødbrems». Han spilte seg etter det til en lovende stilling, men en stor feil etter 31 trekk vippet partiet i motstanderens favør for godt. Etter 50 trekk ga Carlsen opp.

Artemjev så en stund ut til å skulle avgjøre duellen allerede etter tre partier. Han flyttet sine hvite brikker til en tilsynelatende vinnende stilling i det tredje partiet, men kom i tidsnød og lot nordmannen slippe unna med remis etter 30 trekk.

Dermed fikk Carlsen en sjanse til å tvinge fram omspill gjennom seier med hvite brikker. Det så han innledingsvis ut til å skulle greie da han spilte seg til et klart overtak, men Artemjev sto imot, skaffet seg kontroll over stillingen og vant til slutt da Carlsen desperat jaget seier.