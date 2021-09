– Det er ikke lagt noen plan for når han skal skytes videre (til ny klubb), men det er klart at slik han utvikler seg og viser seg fram nå, så regner jeg med at det skjer innen 2024, sier klubbdirektør Mikkel Hemmersam ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

Kontrakten til den norske fotballprofilen løper til sommeren om snaut tre år.

FC Nordsjælland får ofte store beløp for sine salg av unge spillere. Sist sommer kom det inn cirka 180 millioner kroner da Kamaldeen Sulemana ble hentet av franske Rennes.

– Kanskje blir det rekord (for Schjelderup). Det vil markedet og hans utvikling vise. For øyeblikket skal vi bidra slik at han (Schjelderup) får det maksimale ut av sitt potensial.

FC Nordsjælland tapte søndag 1-5 hjemme mot FC København i den danske serien.

Den norske tenåringen er sammenlignet med dansken Mikkel Damsgaard (Sampdoria). – Jeg kan se noen likheter, men han er Mikkel Damsgaard, og jeg er Andreas Schjelderup, sier han.