Haaland ute med muskelskade – neppe langvarig

Dortmund opplyste om skaden via Twitter før kampen. Klubben oppgir «muskulært problem» som årsak til at stjernespissen ikke var med i lørdagens tropp.

Også Marco Reus måtte stå over kampen. Han har problemer med et kne.

– Den siste treningen ble litt turbulent. Erling fikk seg en støtskade. Han prøvde det han kunne og bet tennene sammen, men det var ikke nok til å spille i dag. Vi sender ham ikke på banen når han ikke er helt i orden, sa Dortmund-trener Marco Rose ifølge Kicker.

Han sa at man var mer bekymret for Reus etter knesmellen på trening, men at MR-undersøkelsen viste at det ikke er alvorlig.

Et skadeavbrekk for Haaland ville vært svært ubeleilig for Norge foran de viktige VM-kvalifiseringskampene mot Tyrkia og Montenegro, men landslagslege Ola Sand kommer med en beroligende melding:

Udramatisk

«Vi fikk vite det for kort tid siden, og det er udramatisk virker det som», skriver han til TV 2.

Fra Borussia Dortmund kom det senere melding om at både Haaland og Reus trolig er aktuelle til mesterligakampen borte mot Sporting Lisboa tirsdag.

Det er landslagsuttak kommende tirsdag. Tyrkia-kampen (borte) spilles 8. oktober. Tidligere lørdag ble det kjent at spissmakkeren Alexander Sørloth går glipp av kampene på grunn av en skade.

Landslagssjef Ståle Solbakken fikk derimot beroligende nytt også etter at midtbanespilleren Mathias Normann forlot banen med det som lignet en hamstringskade da Norwich gjestet Everton lørdag.

– Det var kun krampe, og landskampene er ikke i fare, sier Normanns agent Imad El Hammichi til NRK.

Tapte

For Dortmunds del virket det som de manglet en målscorer av Haalands kaliber mot Borussia Mönchengladbach. De maktet selv ikke å få ballen innenfor stengene og tapte 0-1 i bortekampen. Denis Zakaria ble kampens eneste målscorer.

Dortmund måtte spille over en omgang i undertall etter at Mahmoud Dahoud ble utvist med to gule kort, og Rose fikk intet hyggelig gjensyn med gamleklubben.

Tapet gjør at det nå er fire poeng opp til Bayern München på tabelltopp.