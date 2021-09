Cupbombe: Kristiansund røk for Oslo-laget KFUM

Både KBK og LSK kjemper om seriegullet i Eliteserien, men cupspill har ofte vist seg som en vanskelig øvelse mot antatt svarere lag.

Remi-André Svindland sendte 1.-divisjonslaget KFUM opp til 1-0 mot KBK etter et kvarter med et overraskende skudd fra like utenfor 16-meteren. Men det var ikke lenge man fikk suge på den karamellen. Kort etter utlignet gjestene da et skudd fra Torgil Gjertsen skiftet retning i en KFUM-forsvarer og havnet i mål.

Fem minutter etter hvilen sendte Alagie Sanyang Oslo-laget i føringen fra straffemerket. Bilal Njie økte til 3-1 etter 67 minutter og sørget for at veien tilbake ble lang for gjestene.

KBK sendte alle mann i angrep. Det ga hjemmelaget flere kontringsmuligheter, men kampen ebbet ut i 3-1.

Lillestrøm levde også farlig mot Grorud. Et sent mål i ordinær tid reddet ekstraomganger, og der ble lagets storscorer Thomas Lehne Olsen matchvinner.

LSK tok oppskriftsmessig ledelsen da Ifeanyi Mathew skjøt på halv volley fra distanse etter 26 minutter. Men så slo bunnlaget fra 1. divisjon til med to mål på fem minutter før pause. Henrik Bredeli utlignet etter 35 minutter, mens Omar Bully Drammeh satte fart og sendte Grorud i ledelsen inn til sidebytte med et frekk skudd fra skrått hold.

Grorud var i ledelsen helt til det 89. minutt, da Vetle Dragsnes avsluttet et konstant LSK-press med å utlignet til 2-2. Etter 106 minutter var Lehne Olsen framme og satte inn en retur på et skudd fra Gjermund Åsen.

Fjerde runde i cupen spilles først i mars.