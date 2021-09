– I «slåssesporten» ishockey gikk det faktisk langt finere for seg i kveld.

Slik introduserte NRKs Hans Henrik Bårtvedt et innslag om Fjordkraft-liga-kampen mellom Lillehammer og Stjernen tirsdag kveld.

Dette har fått flere i hockeymiljøet til å reagere.

Til Dagbladet sier TV2s ekspertkommentator og tidligere spiller, Bjørn Erevik, at han blir sjokkert og trist.

– Vi må kunne forvente mer av statskanalen. Dette er en idrett med høy temperatur og intensitet, men det er sjelden vi har slåsskamper.

Den norske landslagssjefen, Petter Thoresen, synes også det er synd at NRK framstiller idretten på denne måten når de først skal vise noen få sekunder av sporten, spesielt fordi statskanalen når så mange mennesker.

– Jeg synes det virker veldig useriøst av NRK. Gamle holdninger er noe vi bruker mye energi på for å få bort, sier generalsekretæren i Norges Hockeyforbund, Ottar Eide, til Dagbladet.

NRK har i ettertid innrømmet at de tabbet seg ut. Foranledningen til hockeyklippet var landskampen mellom Norge og Kosovo i fotball.

Her fikk flere Kosovo-spillere kritikk for å ha vært for tøffe i taklingene. Planen var at overgangen til hockeysegmentet skulle gå for seg på en naturlig måte.