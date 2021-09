Norges fotballkvinner cruiset til 3-0 over Kosovo

Som ventet ble det ikke en vill overkjøring lik den Norge hadde mot Armenia sist uke. Da ble det 10-0-seier på Ullevaal stadion. Kosovo framsto langt mer organiserte, men var ikke i nærheten av å sette det norske laget på store prøver.

Allerede etter fire minutter skulle Amalie Eikeland blitt kreditert sitt fjerde landslagsmål. Hun styrte en keeperretur mot mål, men linjedommeren mente at ballen aldri var helt over streken. TV-bildene viste noe annet.

Tidlig borteledelse skulle det uansett bli i Pristina. I det tolvte minutt brøt Frida Maanum på midten og spilte kjapt videre til Guro Reiten, som fra venstre la inn lavt i boksen. Der ble Viola Avduli presset til å sette ballen i eget nett.

Scoret igjen

Førsteomgangen ble preget av litt norsk slurv. 2-0-målet kom da Julie Blakstad i det 35. minutt gikk på et godt løp og løftet foten på Eikelands innlegg fra høyrekanten. Med det tok Rosenborg-profilen seg opp i to mål for Norge. Det første kom mot Armenia.

Flott spill banet vei for 3-0 etter pause. Uselvisk vippet Maanum ballen forbi keeper og fant Lisa-Marie Utland på åpent mål. Det var veteranens 24. scoring med flagget på brystet.

Norge hadde muligheter til å vinne med større sifre. Mot slutten avsluttet Vilde Bøe Risa over mål fra kloss hold.

Maanum-smerter

Landslagssjef Martin Sjögren gjorde to endringer på laget som spilte sist. Eikeland startet framfor Emilie Haavi, mens Utland erstattet Karina Sævik.

På overtid måtte Maanum ha hjelp for å komme seg av banen etter en tøff duell med Kosovos målvakt. Arsenal-spilleren hadde tydelig vondt og ble erstattet av Heidi Ellingsen.

Norge får betraktelig tøffere motstand i oktober. Da venter Polen (borte) og Belgia (hjemme).

VM-sluttspillet spilles i Australia og New Zealand i 2023.