Federer vil skynde seg langsomt

Roger Federer er på vei tilbake etter sin siste kneoperasjon. 40-åringen har så langt ikke hatt noen tilbakeslag og håper å gjøre comeback som snart som mulig. Det kan derimot ta litt tid.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg har ikke hatt noen tilbakeslag. Jeg føler meg sterk og klar for det som kommer. Jeg ønsker å være tilbake på tennisbanen så raskt som mulig, men jeg må være tålmodig, sier han til Eurosport.

Federer røk ut av Wimbledon i kvartfinalen i sommer og trakk seg senere fra US Open. I fjor ble han operert to ganger for kneproblemer.

– Det er en veldig rolig periode nå. Jeg må ta ett steg av gangen. Enn så lenge er det alt bra, sier den sveitsiske veteranen som har falt på rankingen. Nå har han Casper Ruud halsende bak seg. De to er nummer ni og ti på siste ATP-ranking.

Mens både Federer og Rafael Nadal har slitt med skadeproblemer har verdensener Novak Djokovic benyttet seg av anledningen til å komme à jour i antall Grand Slam-titler. Alle tre står nå med 20 seirer. Djokovic hadde muligheten til å bli første mann til 21, men tapte US Open-finalen for Daniil Medvedev.

Hadde serberen vunnet hadde han blitt den første siden 1969 til å vinne fire Grand Slam-titler i det samme året. Federer tror derimot at det ikke vil være helt umulig for noen å lykkes med den bedriften i nærmeste framtid.

– Jeg tror det er mulig at det vil skje igjen. Vi har sett det med Novak og Rafa at de har vært nærme, men jeg tror man trenger flaks, utholdenhet og styrke. Derfor blir det vanskelig, men det er mulig, sier han.