Skjerpet sikkerhet rundt New Zealands cricketlandslag etter trusler

Den hatefulle eposten ble sendt til Englands og Wales' cricketforbund (ECB).

– ECB har mottatt et trusselbrev relatert til NZC. Selv om det ikke spesifikt ble referert til White Ferns så ble det trusselen tatt på alvor, utredet og funnet som ikke troverdig, opplyser ECB i en uttalelse.

New Zealands kvinnelandslag, som kalles White Ferns, er i Storbritannia for å spille en kamp i Leicester tirsdag. Til tross for at trusselen ikke ble sett på som troverdighet har man likevel skjerpet sikkerheten rundt laget.

Nasjonens herrelandslag valgte nylig under dramatiske omstendigheter å trekke seg fra en turnering i Pakistan som følge av bekymring av sikkerheten. Englands cricketlandslag på både kvinne- og herresiden har opplyst at de ikke vil delta i en turneringen i Pakistan i oktober med henvisning til økt bekymring rundt sikkerheten i regionen.