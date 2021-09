Tannproblemer ødela for Bolsjunov i rulleski-VM

24 år gamle Bolsjusjov dro istedenfor en treningsleir i Sibir for å delta i rulleski-VM i Val di Fiemme. Det endte med at han ikke gikk et eneste renn etter å ha fått tannproblemer.

– Han måtte opereres. Han fikk en betennelse i tannkjøttet og fikk feber, forklarer trener Jurij Borodavko til det russiske nyhetsbyrået Tass.

– Han måtte ta antibiotika i flere dager, så derfor bestemte vi oss for at han ikke skulle stille til start, men nå er han i full trening igjen, ifølge treneren.

Oppkjøringen til sesongen har ikke vært helt problemfritt for det russiske OL-håpet

Problemene startet allerede i mai, da laget hans var på treningsleir på Krim. Da pådro han seg en skade som gjorde at han ikke kunne fullføre det planlagte treningsopplegget.

I juni fortsatte helseproblemene under en treningsleir i Estland. Han var under behandling og kunne heller ikke trene for fullt. Han skulle også deltatt under Blink-festivalen i Sandnes og et showløp i Martin Fourcades regi i Frankrike, men fikk ikke deltatt på grunn av koronasituasjonen.

Verdenscupen i langrenn innledes i Ruka siste helgen i november. Årets store høydepunkt ved siden av Tour de Ski, er OL i Beijing i februar.