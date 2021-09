Seieren gjør at Dortmund klatret opp i ryggen på serieleder Bayern München. Det er blitt fire seirer på fem kamper i årets Bundesliga. Hjemmelaget hadde god kontroll på bortelaget i store deler av kampen. I tillegg til Haalands fulltreffere kom målene ved Raphaël Guerreiro og et selvmål av Marvin Friedrich.

Max Kruse på straffe og Andreas Voglsammer reduserte for Union Berlin som stilte med nordmannen Julian Ryerson på midtbanen fra start.

Halland scoret ett på hodet og ett med den gudbenådede venstrefoten.

Knappe ti minutter var spilt da Borussia Dortmund tok ledelsen på perfekt vis. Raphaël Guerreiro feide ballen i krysset med venstrebeinet etter en fint angrep på venstresiden. Han dro til med strak vrist fra hjørnet av 16-meteren og ballen gikk i en flott bue i motsatt hjørne.

Mål på hodet

13 minutter senere header Erling Braut Haaland inn Thomas Meuniers skrudde innlegg fra rundt fem meters hold. Scoringen var Haalands nummer 66 i hans kamp nummer 66 for Dortmund. Sist sesong scoret nordmannen bare ett av sine mange mål på hodet for de gule, ifølge Transfermarkt. Denne sesongen er han allerede oppe i to.

Haaland står med sju mål og fire målgivende på de fem første kampene. I tillegg scoret han også i midtukekampen mot Besiktas i mesterligaen.

Seks minutter etter pause ble Union Berlin kontret i senk. Dortmund-kaptein Marco Reus ble frispilt på høyresiden, og innlegget hans i retning Erling Braut Haaland ble satt i eget nett av bortelagets Marvin Friedrich.

Redusering

Union Berlin reduserte til 1-3 på straffe. Max Kruse var sikker fra krittmerket i det 57. minutt. Få minutter senere var Kruse nær en ny redusering. Lyngdølen Julian Ryerson spilte på høyresiden på midten i Union Berlins 3-5-2-system, og han var nær redusering i det 68. minutt. Gregor Kobel i Dortmund-buret ryddet unna, og hjemmelaget slapp med skrekken. Hjemmelaget var tidvis presset i 2. omgang, og Haaland lå ofte helt alene på topp.

Innbytter Andreas Voglsammer sørget for skikkelig spenning bare fire minutter etter at han erstattet da han reduserte på nytt med ti minutter igjen å spille, men der stanset det også. Like etter ble det 4-2. Halland satte fram foten og sendte ballen over keeper og i mål etter en lang bakromspasning fra midtstopper Mats Hummels.

– Det er et magisk øyeblikk av Erling Braut Haaland igjen, utbrøt kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

Taiwo Awoniyi scoret for Union Berlin allerede før det var spilt ett minutt, men målet ble korrekt annullert for offside.