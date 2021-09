Frida Karlsson slår tilbake mot Vidar Løfshus

Det var i et intervju med Dagbladet i slutten av august at Vidar Løfshus tok bladet fra munnen og mente den svenske skistjernen var for ujevn i prestasjonene.

Løfshus hadde notert seg at 22-åringens skikarriere svingte fra de store høyder til nærmest full kollaps.

– Jeg synes jeg ser en tendens at hun ofte møter veggen. Jeg håper at hun får orden på problemene, for det virker som at det går litt over stokk og stein i perioder. Hun trener jo veldig bra og er til tider i kalasform, så går det en måned og så smeller det, påpeker Løfshus.

– Han har jo ikke sett treningsdagboken min

Tidligere landslagssjef Vidar Løfshus. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nå svarer Frida Karlsson på kritikken. Hun mener den meritterte norske landslagssjefen bommer i sin analyse.

– Det er ganske morsomt at han snakker om noe hvor han kjenner omtrent to prosent av hele bildet. Han har jo ikke sett treningsdagboken min, parerer Karlsson til Expressen.

Det er ikke bare svenske skistjerner som har fått merke kjøret av den intense konkurransen i langrennssporet. Også norske langrennsprofiler, som Ingvild Flugstad Østberg, har merket det enorme presset. Den norske skistjernen måtte i fjor kaste inn håndkledet og trekke seg fra en rekke konkurranser.

– Tvert imot er det lett å gå galt



Frida Karlsson er åpen om de utfordringene skijentene møter, og legger ikke skjul på at hun har merket kjøret i ung alder.

– For min egen del gikk alt ganske fort. Jeg fikk mitt gjennombrudd, fullførte skolen i samme slengen og ville øke treningen, noe jeg også gjorde. Jeg hadde nok ikke all kunnskap da om hva som kreves i form av restitusjon og så videre. Det er en større utfordring enn du tror i den alderen. Det er virkelig ikke superenkelt. Tvert imot er det lett å gå galt, innrømmer Frida Karlsson.

– Det var den store smellen

Hun ble selv stanset av landslagets medisinske team, og gikk derfor glipp av store deler av 2019-2020-sesongen.

Under oppkjøringen i høst merket hun igjen at det buttet imot, og sto over flere rulleskikonkurranser. Karlsson mener likevel at hun har lært av nedturene.

– Det var den store smellen. Da hadde jeg krysset grensen, og jeg lærte mye av det, sier hun om fjorårets berg og dalbane-sesong.

I år som i fjor er hun Sveriges sterkeste kort for å hamle opp med de norske skistjernene.

– Taushetskultur



Lege for det svenske langrennslandslaget og for Sveriges olympiske komité (SOK), Per «Pliggen» Andersson, sier til nyhetsbyrået TT at han er alvorlig bekymret for at flere kvinnelige idrettsstjerner de siste årene måttet ta pause fra idretten på grunn av helsesituasjonen.



– Det er en taushetskultur rundt problematikken som er ødeleggende. Dette er svært vanskelige samtaler med personer som er i fare for å, eller som allerede har, krysset grensen. Hver økning i treningsdosene betyr en økt risiko for at dette vil skje, og da må man være ekstra observant, advarer Andersson.