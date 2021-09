Wada skal utrede om cannabis skal stå på dopinglista

Debatten rundt temaet skjøt fart etter at den amerikanske stjernesprinteren Sha'Carri Richardson mistet sommerens OL i Tokyo. Richardson, som vant 100-meteren under det amerikanske uttaksstevnet i forrige måned, avga en dopingprøve som viste spor av cannabis etter konkurransene i Eugene.

I etterkant innrømmet sprintstjernen å ha røykt marihuana for å håndtere sorgen over at moren hennes nylig hadde gått bort. Richardson ble utestengt i 30 dager og mistet Tokyo-OL.

Blant annet har presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet (WA), Sebastian Coe, uttrykt sympati for Richardson. Han har oppfordret Wada til å vurdere forbudet på ny.

Nå bekrefter Wada at de i 2022 vil gjennomføre en vitenskapelig gjennomgang av Cannabis' status som dopingmiddel. Samtidig understreker de at cannabis vil forbli forbudt i 2022.