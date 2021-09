Lukaku avgjorde for Chelsea, mens Malmö ble overkjørt

Lukaku fant nettmaskene etter 69 minutter da den hjemvendte belgieren var høyest inne i feltet på César Azpilicuetas pasning. Før det hadde de regjerende mesterne stanget mot den russiske forsvarsmuren.

– Det var en utmerket heading på et fint overlegg. Det er derfor han er her. Han liker å score, og han avgjorde for oss i dag. Han viste mot, sa Chelsea-manager Thomas Tuchel til BT Sport om Lukaku.

– Vi regnet med en vanskelig kamp, for vi møtte et sterkt lag. Vi måtte prestere på vårt ypperste nivå. Dette er bare første steg i turneringen, men det er godt for selvtilliten å vinne.

Gjestene la seg som ventet lavt, men Chelsea klarte ikke å sette motstanderen under det helt store presset i 1. omgang. Zenit var derimot altfor lite presise i pasningsspillet sitt til å utnytte mulighetene de fikk.

Etter den forløsende scoringen kontrollerte Tuchels mannskap inn en trepoenger selv om innbytter Artem Dzjuba var nær utligning etter 80 minutter. Hadde han hatt ett skonummer større, ville det stått 1-1.

Berget på backen

Juventus gjorde på sin side kort prosess med Malmö, som er det eneste nordiske innslaget i årets Champions League.

Jo Inge Berget startet på høyrebacken i Malmös fembackslinje. Det svenske mesterlaget fikk kjørt seg, men det gikk en stund før den første ballen lå i mål bak Ismael Diawara.

Etter 22 minutter dukket Alex Sandro opp inne i feltet og headet nærmest liggende inn 1-0 på pasningen fra Danilo.

– Vi var under press etter noen svake resultater i ligaen, men vi spilte en god kamp. Det er et godt tegn at vi holdt nullen, sa Juventus-trener Massimiliano Allegri.

To kjappe før pause

Like før sidebytte gjorde Paulo Dybala 2-0 på straffe etter at Lasse Nielsen rev ned Álvaro Morata inne i feltet. Han skled da han skulle skyte straffen, men ballen gikk inn midt i mål.

Bare ett halvt minutt senere var Morata våkent framme inne feltet og vippet inn 3-0.

– Om vi hadde ligget ett mål bak til pause, kunne vi tatt en prat og justert planen, men på 0-3 var det «game over». Vi tapte kampen på to minutter rett før pause, sa Malmö-kaptein Anders Christiansen til C More.

Juventus hadde full kontroll etter pause. Nærmere scoring enn Antonio Colaks heading like utenfor etter 84 minutter kom hjemmelaget ikke.