Bittert United-tap på overtid: – Vi skal lære av dette

Foran et entusiastisk hjemmepublikum kom Young Boys tilbake og vendte til 2-1-seier. Vinnermålet kom i femte overtidsminutt etter en grov tabbe av innbytter Jesse Lingard. Innbytter Jordan Siebatcheu ble matchvinner alene med David de Gea.

– Slik er fotball på dette nivået. Mister du konsentrasjonen og gjør en tabbe så blir du straffet. Vi gjorde det mot Basaksehir i fjor. Jesse spilte en uoverveid pasning, og det kostet dyrt. Om han fikk gjøre det igjen så ville han selvsagt klarert, men vi lærer av dette, sa Ole Gunnar Solskjær.

– Vi klandrer ikke Jesse. Jeg er sikker på at alle som var på banen i dag har gjort stygge feil. Jesse kommer til å reise seg, sa United-kaptein Harry Maguire ifølge uefa.com.

Solskjær gjorde grep for å tette igjen etter at høyreback Aaron Wan-Bissaka ble utvist for en stygg stempling ti minutter før pause, men laget greide ikke å holde på ledelsen. Kvelden som startet så bra endte med et svært tungt tap.

Lingard kom inn for Ronaldo i det 72. minutt. Bruno Fernandes ble byttet ut samtidig.

– Begge hadde løpt mye lørdag, og igjen i dag. Vi ville ha Nemanjas (Matic) erfaring og Jesses bein, sa Solskjær om de byttene.

United må prøve å reise seg når Villarreal kommer til Old Trafford om to uker. Det blir revansjoppgjør for europaligafinalen i mai. Villarreal spilte 2-2 hjemme mot Atalanta tirsdag, så United er sist i sin gruppe.

Fort gjort

Ronaldo sikret seg en ny rekord allerede idet kampen på kunstgresset i Bern ble sparket i gang. Med sin 177. mesterligakamp tangerte han rekorden til sin tidligere Real Madrid-lagkamerat Iker Casillas.

Han var allerede turneringens toppscorer med 134 mål, og han scoret nummer 135 før det var spilt 13 minutter. Landsmannen Fernandes slo en frekk utsidepasning fra venstresiden. Ronaldo løp inn bak ryggen på Ulisses Garcia og satte foten på ballen.

Den forsvant mellom beina på David von Ballmoos. Young Boys-keeperen var borti den med leggen og tok farten av den, men den skrudde seg over linja før han nådde den igjen og beinet den unna.

Første gang Ronaldo var i United, brukte han 27 mesterligakamper på å score sitt første mål. Denne gang trengte han snaut 13 minutter. Men det skulle ikke bli mer å feire for superstjernen.

Sceneskifte

Young Boys var fylt av energi og kom til en del farlige avslutninger, men det var Solskjærs lag som holdt i taktstokken innledningsvis.

I det 35. minutt endret kampen karakter da Wan-Bissaka upresset mistet ballen med et elendig mottak. I iveren etter å vinne den igjen gikk han inn med knottene først og stemplet Christopher Martins på ankelen. Mens Young Boys-spilleren vred seg i smerte dro dommer François Letexier opp det røde kortet og sendte Uniteds høyreback av banen.

– Det er vanskelig å argumentere mot avgjørelsen. Aaron fikk ballen for langt fra seg, og så fullførte han, sa Solskjær.

United-manageren plukket ut Jadon Sancho og satte inn Diogo Dalot på backen. United la om til 4-4-1.

Rett etter var Young Boys nær utligning da Christian Fassnacht, skjøt rett utenfor.

Overrumplet

Ved pause byttet Solskjær ut også Donny van de Beek, i hans første start for sesongen, og styrket defensiven med Raphaël Varane. Med tre stoppere så United ut til å skulle tette igjen.

– Endringene hjalp oss, og de fikk ikke mange sjanser. Det er skuffende at vi tapte, men det var bare første kamp i gruppespillet. Vi har mange muligheter til å slå tilbake, sa Maguire.

Utligningen kom i det 66. minutt, da Meschak Elia la inn fra høyre. Ballen endret retning på Luke Shaw ved nærmeste stolpe og kom til Nicolas Moumi Ngamaleu, som holdt seg foran Varane og styrte den inn.

Ronaldo og Fernandes ble byttet ut like etterpå, og det var hjemmelaget som jaget et vinnermål i sluttminuttene. United så ut til å holde unna, men halvveis i det siste av de fem tilleggsminuttene kom avgjørelsen. Lingard spilte en hodeløs pasning mot egen keeper. Han så ikke Siebatcheu, som kom helt alene gjennom og avgjorde kampen.

United hadde tapt sin åpningskamp i mesterligaen bare en gang tidligere, av 21 mulige. Tapet i Bern gjør at klubbens statistikk i slike kamper nå er 13-7-2.