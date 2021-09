Liverpools Elliott opereres etter skrekkskaden

– Han spilte en fantastisk match og er en fantastisk spiller. Nå er han skadd. Vil jeg at en så ung gutt skal behøve å oppleve dette så tidlig i karrieren? Nei, sa Liverpooltrener Jürgen Klopp.

Elliott ble taklet bakfra av Leeds Pascal Struijk. Det ble tidlig klart at smellen var alvorlig. Mohamed Salah var nær situasjonen og viftet frenetisk på helsepersonellet. Til og med Klopp som sto et stykke unna så at det var alvorlig.

– Jeg kunne umiddelbart se effekten av taklingen fordi jeg så at foten ikke var på riktig plass. Det var en grunn til at vi alle ble sjokkerte, sa han.

Det er ennå for tidlig å si hvor lenge Elliot blir borte fra fotballbanen.