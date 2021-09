Langrennsløpere vil ha mer Kina-snakk før OL

På høydesamlingen i Italia tar flere av de mannlige løperne til orde for at både Norges idrettsforbund og Norges Skiforbund må løfte Kina-spørsmålet før lekene.

– Jeg tar fullstendig avstand fra det som skjer med tanke på menneskerettigheter. Dette er noe vi er nødt til å gå nærmere inn på. Det er helt uakseptabelt det som skjer i Kina , sier Klæbo til VG

Klæbo viser til det Norges Fotballforbund har gjort med sine markeringer i forbindelse med VM i Qatar.

Landslagskollega Erik Valnes ønsker seg også en diskusjon.

– Så jeg er også litt der at jeg etterlyser et klart standpunkt fra dem (Olympiatoppen) og skiforbundet, sier Valnes til NRK.

Også Sjur Røthe mener idrettsledelsen sentralt må ta ansvar for å løfte diskusjonen.

Norges idrettsforbund mener den samlede idrettsbevegelsen har vært tydelig.

– Vi har tatt et veldig tydelig standpunkt ved at vi skal delta under OL og Paralympics i Beijing. Men vi har også tatt et veldig tydelig standpunkt til vår holdning til brudd på menneskerettigheter. Vi tar avstand fra alle brudd på menneskerettigheter, enten de foregår i Kina, Hviterussland, Russland eller andre steder i verden, sier kommunikasjonssjef Finn Aagaard i Norges idrettsforbund til NRK.

Kina er anklaget for grove overgrep mot folkegruppen uigurene, men har avvist brudd på menneskerettighetene.