Åtte brasilianere nektes Premier League-spill i helgen

Det skjer etter at det Brasils fotballforbund har utløst en regel hos Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) som sier at spillere suspenderes i fem dager når de ikke har møtt opp til landskamp.

Flere Premier League-klubber holdt igjen spillere fordi Brasil er rødlistet i Storbritannia på grunn av koronasituasjonen i landet. Spillerne måtte ha vært i isolasjon i ti dager i Storbritannia ved retur fra Brasil.

I stedet blir det nå en karanteneperiode fra 10. til 14. september for de åtte spillerne. Det dreier seg om Liverpool-trioen Alisson Becker, Fabinho og Roberto Firmino, samt Gabriel Jesus og Ederson fra Manchester City og Fred (Manchester United), Raphinha (Leeds United) og Thiago Silva (Chelsea), skriver BBC.

Fred og Silva mister ikke bare kommende Premier League-runde, men også Champions League-kamper i midtuken.

Også tre andre spillere omfattes av samme regel: Wolverhampton-spissen Raúl Jiménez (Mexico), Newcastles Miguel Almirón (Paraguay) og Watfords Francisco Sierralta.

Spissen Richarlison, som til daglig spiller for Everton, er unntatt fra Brasils krav fordi han spilte for landet i OL-turneringen i Tokyo. Dermed kan han spille hjemme mot Burnley mandag kveld.

Fifa-president Gianni Infantino har tidligere bedt den britiske regjeringen om å gjøre unntak fra isolasjonsregelen for fotballspillere, men ble ikke hørt. Det er ventet at Det internasjonale fotballforbundet vil fortsette å presse på for dette foran landskampvinduene i oktober og november.