Tyrkia-sjefen lever farlig etter utklassing

Emre Belözoğlu og Sergen Yalçın ble lansert som mulige erstattere i Tyrkias mest leste avis Hürriyet. Det skjedde bare noen minutter etter sluttsignalet i Rotterdam. Tapet der var det største for Tyrkia på mange, mange år.

– Det kan jo også være at Tyrkia prøver noe annet i kampen i oktober, sa Norges landslagssjef Ståle Solbakken etter 5-1 over Gibraltar.

Det er ikke utenkelig at han så smått lanserte et mulig trenerbytte hos Tyrkia.

Tyrkerne har hatt en elendig sommer og høst under Günes. EM-sluttspillet var svakt med tre tap og 1-8 i målforskjell. For noen dager siden ga tyrkerne fra seg 2-0-ledelsen mot Montenegro hjemme og klarte bare 2-2.

Tirsdag ble Tyrkia fullstendig rundspilt av nederlenderne.

Nederland topper gruppen på bedre målforskjell enn Norge. Disse to lagene er to poeng foran Tyrkia. Det gjenstår fire kamper for alle lag i puljen. Gruppevinneren får VM-plass. Toeren går inn i et omspill som kan ende med VM-billett.

Tyrkia pådro seg gule og ett rødt kort i oppgjøret mot Nederland. Det betyr tre suspensjoner mot Norge.