Haaland noterte hattrick da Gibraltar ble slått 5-1 og revansjerte seg etter at han gikk målløs av banen i bortekampen mot samme lag for et halvt år siden.

– Tallene hans snakker for seg selv. Det er helt vanvittig. Vi er heldige som har ham, og jeg er glad for å ha ham i laget, sa Ødegaard etter at Haaland kom opp i 12 mål på 15 landskamper.

Landslagssjef Ståle Solbakken mente at Ødegaard satte norsk rekord i ballbesittelse for en landslagsspiller, og at han ble snytt for flere assist på grunn av lagkameratenes sløsing. Ødegaard var ikke uenig i det, og Haaland var blant synderne.

– Jeg burde vel hatt noen assist i dag. Det var tre, kanskje fire ganger jeg spilte fram til store sjanser, og så var det et par dødballer, men sånn er fotballen. Erling skylder meg vel noen målpoeng han og, så jeg er ikke helt fornøyd med ham i dag, sa Ødegaard med glimt i øyet.

I 100

Landslagskapteinen er tilfreds med lagets innstilling.

– Vi gikk ut i 100 og skapte sjanser med trøkk og intensitet. Bortsett fra baklengsmålet og sjansesløsingen gjorde vi en god kamp. Vi burde ha scoret flere, men det er positivt at vi skapte så mye, sa han og sa seg alt i alt veldig fornøyd med septembersamlingen som ga sju poeng av ni mulige.

– Progresjonen siden forrige samling er enorm. Det har skjedd noe innad i laget, med holdning, intensitet og trøkk. Vi har tatt noen store og viktige steg på denne samlingen, sa han og gjorde det klart at han ser fram til bortekampen mot Tyrkia neste måned.

Fullt mulig

– Gruppa vår er helt åpen. Alle kampene heretter blir finaler, men jeg tror det er fullt mulig å dra ned dit og vinne.

Ødegaard og Moi kom seg helskinnet gjennom en kamp der gult kort ville betydd utelukkelse i Tyrkia-kampen. Det tyrkiske hjemmelaget må i kampen mot Norge greie seg uten Leicester-stopper Caglar Söyüncü (utvist mot Nederland), Norwich-stopper Ozan Kabak og Feyenoords midtbanespiller Orkun Kökcü (begge gule kort).