Sverige planlegger omstridt Qatar-tur i januar: – De vil trene på de dødes graver

I helgen kom beskjeden om at Sveriges fotballandslag for herrer skal på sin årlige Qatar-tur i januar. Det er en beslutning som har blitt støttet av trener Janne Andersson.

– Det gir oss bra sportslige forutsetninger, vi får spille på bra arenaer og jeg tror det er en fordel av å ha vært der før VM. Hadde ikke VM vært i Qatar, hadde vi aldri dratt dit. Det er ingen tvil om at vi synes det er forkastelig hvordan de håndterer arbeiderne der, har treneren sagt.

Det faller ikke i god jord hos den profilerte sportsjournalisten Jan Jensen, som skriver for danske Ekstra Bladet. Han mener man må lete lenge etter slikt hykleri.

– Ja, det dør noen migrantarbeidere, men svenskene spiller gjerne på deres graver. Fordi det kan gi en fordel i VM. Vårt ellers så politiske korrekte broderfolk har besluttet å reise til Qatar i januar. Man tror det er tull, men det er det ikke , skriver han i kronikken som ble publisert tirsdag.

De nordiske fotballforbundene skrev i starten av september i et nytt brev til Fifa at de vil se ytterligere forbedringer i forholdene til migrantarbeidere i Qatar før neste års VM. I brevet , som er signert fotballtoppene i forbundene til Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island og Færøyene, kalles den siste Amnesty-rapporten for alarmerende.

I rapporten opplyses det at 15.021 migrantarbeidere har mistet livet fra 2010 og fram til 2019.

– Det er ingenting svenskene tar på alvor. Døde gjestearbeidere eller ikke – svenskene vil reise til Doha og trene. Når de har treningsleir der i januar blir de automatisk en del av Qatars store sportsvaskingsprogram. Sverige kommer til å være en del av Qatars PR-strategi. Det er så jævlig leit og dårlig, skriver han.