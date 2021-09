– Det var kaos. Hva som skjedde i Brasil på søndag var en av de mest ekstraordinære hendelsene jeg har sett på en fotballbane i hele mitt liv , sier Villa-direktør Christian Purslow til BBC.

Oppgjøret i den søramerikanske VM-kvalifiseringen ble søndag avbrutt etter bare sju minutter fordi Brasils helsemyndigheter mente det argentinske lagets fire Premier League-spillere brøt karanteneplikten ved å møte opp på stadionet i São Paulo.

Både Fifa og Conmebol (Det søramerikanske fotballforbundet) hadde gitt sin godkjenning til at Premier League-proffene Emiliano Martínez, Emiliano Buendia (begge Aston Villa), Cristian Romero og Giovani Lo Celso (begge Tottenham) kunne spille søndagens oppgjør. Men det ville ikke helsetilsynet i Brasil godta.

– Jeg forstår ikke hvordan det kunne skje, men det var veldig skadelig for sporten vår. Vi gjorde alt vi kunne for å få våre spillere klare sammen med det argentinske fotballforbundet for å spille de svært viktige kampene, sier direktøren.

For både Martinez og Buendia hadde fått grønt lys fra Aston Villa om å reise og spille VM-kvalifiseringskampene for Argentina.

– Vi har allerede et stort problem med å sende spillere til Sør-Amerika for å spille VM-kvalifiseringskamper. Mellom nå og oktober håper jeg virkelig å få et fornuftig opplegg på plass, fordi ingen vil se en gjentakelse av det som skjedde. Det vil få enhver klubbleder ekstremt nervøs med å slippe spillere til utenlandsreiser, sier han.