Det kommer fram i et svar skistyret har gitt på en felles uttalelse hoppsponsorene kom med sist fredag. I brevet stiller styret seg bak NSFs generalsekretær Ingvild Bretten Bergs uttalelser før helgen.

Da reagerte hun kraftig på at samarbeidspartnere truet med å trekke støtten om det ikke blir funnet en løsning på personalkonflikten.

«Skistyret opplever at dette utfordrer idrettens frie stilling og arbeidsgivers styringsrett. Vi kan ikke akseptere en utvikling i norsk idrett der pengestøtte blir styrende for viktige beslutninger», står det i tilsvaret.

«Det er i sammensatte og krevende saker vi må forholde oss til styrende prinsipper og regler. Skistyret ber derfor sponsorene vurdere rettmessigheten og klokskapen i kravet om en løsning i den pågående saken med sportssjefen knyttet til videre økonomisk støtte til hoppsporten. Idretten kan ikke la penger gå foran arbeidsmiljø og idrettens frie stilling» skriver skistyret.

Rikker ikke

Før helgen ble det klart at Bråthen og skiforbundet ikke kom til enighet om verken et forlik eller en ny arbeidsavtale. Bråthen har vært sportssjef for de norske skihopperne på midlertidige kontrakter i 17 år, og han mener at han har krav på jobben på fast basis. Det er han også klar for å kjempe for.

Etter et par uker med medietrykk og forhandlingsmøter ligger det an til at 52-åringen kan måtte gjøre alvor av varselet om et søksmål mot arbeidsgiveren.

Skistyret har tidligere omtalt Bråthens kommunikasjonsform som «helt uakseptabel». I brevet til sponsorene opprettholder de støtten til avgjørelsen om ikke å forlenge Bråthens kontrakt.

– Truer idrettsdemokratiet

LO og Nammo var blant sponsorene som skrev under fredagens uttalelse. Der ba de NSF om «å legge prestisjen til side». Skistyret mener innblandingen reiser formelle og prinsipielle spørsmål.

«Dette er etter skistyrets oppfatning et angrep på idrettens autonomi og vår frie stilling. Skistyret har ikke annet valg enn å reagere når idrettsdemokratiet på denne måten blir truet», skriver NSF-styret.

Skiforbundet opplyser samtidig at det vil bli tatt initiativ til nye møter med sponsorene så raskt som mulig.

NTB har søkt kommentarer fra sponsorene LO og Nammo, men uten å få svar.

– Vi kommer tilbake med et svar, sier kommunikasjonsdirektør Fredrik Tangeraas i Nammo på telefon fra bilen.