Hovland rundt 21 millioner kroner rikere etter kjemperunde

Hovland åpnet glitrende og noterte seg for birdie på hull tre, seks og åtte på Lake Golfklubb i Atlanta. Han fortsatte den gode formen på "Back Nine" - de siste ni hullene - med birdie på hull 13, 17 og 18.

Hovland bokførte totalt bare én bogey på sisterunden - på hull 16.

Totalt -14 for hele turneringen gjør at Hovland ble nummer fem. Premien for en 5.-plass skal ligge på rundt 21 millioner norske kroner.

Hovland kunne gjøre lite med Patrick Cantley og Jon Rahm, som kjempet om seieren. Cantlay trakk det lengste strået og er, med seieren i FedEx-cupen, blitt rundt 130 millioner kroner rikere.

Det er bare 30 spillere som får delta i PGA-tourmesterskapet. De har kvalifisert seg gjennom PGA-touren og Fed Ex-cupen.