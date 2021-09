Skiforbundet reagerer kraftig på at sponsorene vurderer å trekke støtten

Svaret fra skiforbundet kom fredag kveld, et par timer at sponsorene til hopplandslaget hadde sagt i fra om at de ville se på alternative ordninger for å støtte utøverne for sesongen 2021/2022. I et brev stilet til skiforbundet ved president Erik Røste skrev de også at sponsoravtaler som skal reforhandles etter kommende sesong ikke ville bli fornyet om ikke det ble funnet en løsning på konflikten med sportssjef Clas Brede Bråthen.

– Det er spesielt beklagelig

Tilsvaret kan ikke tolkes annerledes enn at Norges Skiforbund reagerer på at sponsorene legger seg opp i interne arbeidsforhold.

- Norges Skiforbund beklager at hoppsponsorer nå vurderer å trekke seg. Det er spesielt beklagelig at den økonomiske støtten kobles direkte til om Skiforbundet kommer til enighet med sportsjef Clas Brede Bråthen i en pågående personalsak. Det setter Skiforbundet og hopperne i en svært vanskelig situasjon, men vi kan ikke sette penger over arbeidsmiljøet, heter det i svaret som er skrevet under av generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

– Vi ivaretok arbeidsmiljøet gjennom å skjerme ham

Berg skriver at skiforbundet er overrasket over at sponsorene sender et slikt brev nå.

- Vi inviterte sponsorene til et møte i går for å orientere om saken, men ingen hadde anledning til å komme. Brevet kommer etter at Skiforbundet har tilbudt Clas Brede en rekke ulike løsninger som ville sikret at hoppsporten kunne trekke på hans sportslige kvalifikasjoner og engasjement, samtidig som vi ivaretok arbeidsmiljøet gjennom å skjerme ham fra administrative og ledelsesmessige oppgaver der hans atferd og kommunikasjon har skadet arbeidsmiljøet, heter det.

Skiforbundet skriver at de vil ta initiativ til videre dialog med sponsorene.