Ståle Solbakken fyrer fra hofta om spillerne: – Han spiller ikke mer!

I sine underholdende pressekonferanser fyrer Solbakken ofte fra hofta om spillerne, med humor, vidd og brodd i skjønn forening. Samtidig levner han ingen tvil om at han bryr seg om dem og ikke kaster noen under bussen.

Torsdag ble det mer enn vanlig, da han for å skåne spillerne etter en utmattende kamp bød på seg selv i en halv time. Her er noen utdrag:

Om Mathias Normann og grunnen til at han ble byttet ut etter å ha pådratt seg gult kort:

– Han har en liten uvane han har lagt seg til i Russland, og det er at han liker å takle selv når han har ballen. Det var (ishockeystjernen) Peter Forsberg som fant opp det, han kjørte rundt med pucken og kroppstaklet. Mathias inviterer motspillerne inn og knuser dem før han tar med ballen videre. Det var en avveining, for han var god, men han var litt på faregrensen.

Om oslogutten Mats Møller Dæhli, som har far fra Hamar:

– Jeg er litt skuffet over at Mats ikke har mer grønt og hvitt i hjertet sitt. HamKam leder Obos-ligaen, men han spør meg ikke engang om det. Jeg vet ikke hva som foregår i det hjemmet, men det svikter.

Spør Andrew!

Om Birger Meling og hans hunger etter detaljer om motspillere:

– Han sliter ut analytikeren vår, Andrew. Han kan ikke gå forbi ham og computeren hans uten at han skal ha venstre-høyre-finte fra samtlige som har spilt for Nederland siden Rob Rensenbrink i VM-finalen i 1978. Dere får spørre Andrew hva han synes om Meling.

Om Alexander Sørloth og hans forsøk på å snakke seg rett inn i laget igjen etter utstått karantene:

– Jeg snakket med ham i heisen i dag, og han sa at formen er på topp og at han ikke mangler noe på matchfitness, tross at han har spilt fem minutter på tre uker. Han er lik faren sin der.

Samme pakke

Om Morten Thorsby og hans spillestil:

– Ta ti Sampdoria-kamper eller om du bare gidder å se en, så vet du hvordan han spiller. Det er fem headinger, fire feilpasninger, sju gode pasninger, ett gult kort og ett bandasjert hode. Det siste manglet i går, men den pakka får du ellers i hver kamp.

På spørsmål om Joshua King sist ut av bussen med musikk på hodetelefonene er et tegn på at han er skuffet over manglende spilletid:

– Nei, om han er mer skuffet med musikk … den dybden har jeg ikke i psykologien. Jeg har treårig lærerskole fra Hamar, jeg.

Og da han ble konfrontert med at Stefan Strandberg (i en hyllest til treneren) kalte ham «stein hakkende gal»:

– Han spiller ikke mer!