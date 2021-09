Korona-redusert Brasil dro i land seieren mot Chile

Vinnermålet var det Flamengo-spilleren Éverton Ribeiro som sto for i det 64. minutt, etter at han kom inn for Vinícius Júnior halvveis i kampen. Oppgjøret gikk i Santiago.

Dagen før kampen ble det kjent at Brasil måtte klare seg uten ytterligere to spillere i VM-kvalifiseringen fordi klubben deres ikke vil la dem spille på grunn av koronaregelverket. Malcom og Claudinho, som begge spiller i Zenit St. Petersburg, har reist tilbake til Russland etter klubbens ønske.

Brasil måtte også spille denne og de kommende kampene uten spillere som til daglig er i Premier League. Årsaken til det er at Brasil er på den britiske regjeringens rødliste, og at spillerne dermed ville vært tvunget til å gå i karantene ved retur til England.

Allerede søndag venter Argentina som motstander. Gruppetoeren vant på sin side komfortabelt 3–1 over bunnlaget Venezuela torsdag.