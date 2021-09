– Jeg kan ikke vente med å spille på Old Trafford igjen, foran fulle tribuner og se fansen. Jeg gleder meg til å bli med laget etter landslagspausen, og jeg håper vi får en veldig suksessrik sesong, fortalte Ronaldo selv til sine fans på Instagram tirsdag.

Han er åpenbart ikke den eneste som gleder seg til gjensynet. Norske United-fans har også kastet seg over reiseoperatørene for å komme seg til industribyen i nordvest-England.

Salget eksploderte over natten

Til Flysmart24 forteller kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge, at det var som å skru på en bryter.

– Vi har opplevd en sjudobling i salget av flybilletter til Manchester i forhold til samme periode i fjor. Bestilling av hotellrom har økt enda mer, sier han til nettstedet.

Med den fem ganger Gullballen-vinneren i tospann med den norske manageren Ole Gunnar Solskjær på Old Trafford, er det mange nordmenn som selv ikke klarer å la en pandemi stoppe ønsket om et besøk til de røde djevlene på Old Trafford.

– Det kan det ikke være noen tvil om. Vi ser at det er akkurat til Manchester folk vil, og økningen dit er helt åpenbar. Til Storbritannia ellers har salget tredoblet seg. Normalt sett en svært god utvikling i seg selv, men det vi ser til Manchester nå overgår alt, sier Berge, som bekrefter at interessen kom mer eller mindre samtidig som overgangen ble kjent, fredag.

Snappet overgangen foran byrivalen

Manchester United snappet opp Ronaldo fra italienske Juventus, etter at det ble kjent at spilleren ønsket å bli solgt og at Uniteds byrival Manchester City var favoritter til å sikre hans tjenester.

Over natten mellom torsdag fra fredag snudde flisa helt. Gamle United-kjenninger hadde tatt kontakt med portugiseren, og kort tid senere meldte City at de ikke lenger var interessert i spilleren. Fredag ettermiddag bekreftet Manchester United selv at spilleren var klar for et gjensyn med klubben han forlot for 12 år siden.

Berge sammenligner Ronaldo-interessen med da Solskjær ble bekreftet som manager i klubben i desember 2018.

Storbritannia fortsatt mørkerødt

SAS og Norwegian har satt opp fly som skal gå direkte til Manchester fra Oslo fra 1. oktober. Byen er også relativt lett å komme seg til med både Lufthansa, British Airways og KLM, via henholdsvis Frankfurt, München, Amsterdam eller London.

Riktignok er det fortsatt coronabestemmelser å forholde seg til, for reisende som skal til eller fra Storbritannia. På FHIs smittekart er landet for tiden mørkerødt, noe som betyr karantenehotell for de returnerende norske reisende som ikke har gyldig coronasertifikat.

Ronaldo er for tiden på landslagsoppdrag med Portugal, og vil trolig få muligheten til å ikle seg den røde United-drakten for første gang i kampen mot Newcastle United hjemme på Old Trafford 11. september.