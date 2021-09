Zlatan-sammenligning for Haaland: – Første gang i historien i Norge

Haaland er blitt et fenomen i fotballverden. Og en stor svensk avis hadde mandag sendt en reporter til Oslo for å nøste opp rundt ham.

Svenskene hadde i flere år Ibrahimovic som megastjerne. Han fikk ta mye plass, og det førte innimellom til kritikk om at det hemmet det svenske landslagets utvikling.

– Jeg føler at både Erling og Martin (Ødegaard) er veldig opptatt av laget, og at det skal fungere. Hvis de fungerer, så er det sannsynligvis en fordel for laget. Så er det første gang i historien at vi i Norge har en topp-tre-omtalt spiller (Haaland) i verden, sa Solbakken på spørsmålet om det kunne bli Zlatan-tilstander i Norges landslag.

– Det skal vi jo også ta hensyn til på en viss måte, men det handler mer om at vi kan beskytte Erling for det presset han har uten at det blir dumt.

– Med det mener jeg at vi skal legge alt til rette for ham fordi han er i en spesiell situasjon både på og utenfor banen. Samtidig er vi et kollektiv, Norge og et landslag. Like mye som vi legger til rette for ham, så må han tilpasse seg de andre spillerne.

Norge møter Nederland (h, onsdag), Latvia (b, lørdag) og Gibraltar (h, tirsdag neste uke) i VM-kvalkamper.