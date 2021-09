Smitte i langrennslandslaget: Nyenget med positiv coronaprøve på Italia-samling

Det opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding.

– Smittevei er foreløpig ukjent, og Martin testet negativt før avreise fra Oslo, sier lege Øystein Andersen.

Han er medisinsk ansvarlig for langrenn i skiforbundet. Det blir rapportert via landslagslege Ove Feragen at Nyenget har lette forkjølelsessymptomer, men er ellers i fin form.

Løpere og støttepersonell som kan defineres som nærkontakter, er blitt testet flere ganger og det har ikke kommet flere positive prøver i langrennsleiren.

Skiforbundet opplyser at laget forholder seg til lokale helsemyndigheter og deres smittevernprotokoller.

Neste uke er det satt opp pressemøter med langrennslandslaget i Lavaze. Høydesamlingen varer til 14. september.