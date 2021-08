Sander Berge testet positivt for corona før landslagssamlingen

Berge tok, i likhet med resten av resten av landslagstroppen, en hurtigtest ved ankomst til spillerhotellet. Testen ga et positivt utslag, skriver NFF i en pressemelding.

Berge var isolert på sitt eget rom. Der ble det foretatt en PCR-test, og den slo ut positivt. «Berge ble hentet fra hotellet og vil være i isolasjon i 10 dager. Han er fullvaksinert og symptomfri, og føler seg heldigvis helt frisk», heter det fra NFF.

– Situasjonen er under kontroll. Vi var forberedt på at dette kunne skje på grunn av smittesituasjonen i Europa. Det er selvsagt kjedelig for landslaget og ikke minst for Sander selv, sier landslagslege Ola Sand.