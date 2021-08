Ishockeyherrene så OL-drømmen briste: – Hadde ikke marginene på vår side

Tapet gjør at Norge går glipp av sin første OL-turnering i ishockey siden 2006.

Både det norske og danske laget sto med seks poeng av seks mulige før OL-billetten for Oslo-gruppa skulle deles ut. Dermed var søndagens duell en ren finale.

Der kom de norske spillerne til kort. Scoringen til Frederik Storm på tampen av 2. periode la grunnlaget for dansk seier. 32-åringen kom alene med Henrik Haukeland og sendte pucken mellom beina på målvakten og i nettet. I sluttminuttene doblet Nikolaj Ehlers ledelsen.

Winnipeg Jets-stjernen fikk pucken helt alene ute på siden i angrepssonen og satte den enkelt forbi Haukeland. Med det punkterte han kampen og sikret dansk OL-avansement for første gang på sju forsøk.

– Gutta leverer det dem har inne i dag. Vi scorer ingen mål, og da er det vanskelig å vinne. Gutta vil mye, og ønsket OL hardt, men vi hadde ikke marginene på vår side, sa Norges landslagstrener Petter Thoresen til TV 2.

Danmark kom til OL-kvalifisering med sitt beste mannskap på lang tid. Troppen besto av flere NHL-spillere.

Thoresen tilbake

Norge hadde flere gode muligheter foran eget publikum, men klarte ikke å få pucken forbi Sebastian Dahm i det danske buret. Han ble fortjent kåret til banens beste etter en maktoppvisning mot norske skudd.

Patrick Thoresen var et gledelig gjensyn i det norske laget søndag. Veteranen mistet de to foregående kampene med skade, men var klar til dyst mot danskene.

Fem minutter ut i den siste perioden fikk han en stor sjanse, men skuddet smalt i stolpen. Han var naturligvis skuffet etter tapet.

– Det sitter 25 individer der inne som er veldig skuffa. Vi har gått til OL før og vet hvor deilig det er, sa 37-åringen.

Zuccarellos siste?

Tiden vil vise om oppgjøret ender med å bli Mats Zuccarellos siste på landslaget. NHL-proffen gjorde nylig comeback etter fem års fravær.

Minnesota Wild-spilleren herjet til tider på isen med smarte pasninger, men uttellingen foran mål kom aldri for det norske laget. Mot slutten av kampen pådro 33-åringen seg en to minutters utvisning, og det gjorde det vanskeligere for Norge å komme tilbake i kampen.

– Jeg synes vi gjør en god match og er det beste laget, men noen ganger holder ikke det, sa «Zucca».

Norsk ishockey har vært representert i de tre siste OL. Forrige kvalifiseringsbom kom i forkant av Torino-mesterskapet i 2006.