Blytung PL-retur for Ødegaard – Arsenal ble knust av City

Ødegaard fikk plass i startelleveren til Mikel Arteta, men klarte ikke å frelse et Arsenal som ble ydmyket etter elendig forsvarsspill.

Ilkay Gündogan, Ferrán Torres og Gabriel Jesus kunne gi City 3-0 til pause, mens Granit Xhaka ble utvist etter en heftig takling. Etter pause la Rodrigo på til 4-0 før Torres satte kampens siste.

Ødegaard ble nylig kjøpt fra Real Madrid for cirka 400 millioner kroner. Norges landslagskaptein står overfor en stor oppgave i å skulle snu skuta etter tre strake serietap. Han ble byttet ut etter 70 minutter.

Målforskjellen på de tre kampene er 0-9. Arsenal er avhengig av både mål og poeng i neste kamp mot bunnrival Norwich.

Særlig bakover på banen sliter Arsenal kraftig. Mot City var Arsenal-forsvarerne aldri med på notene. De jogget i presspillet og City-spillerne kom først på nesten hver 50-50-duell.

For City ser ting lysere ut. Milliardmannen Jack Grealish har funnet sin plass i laget med lekne bidrag.

Ødegaard fra start

Martin Ødegaard er tydelig hentet til Arsenal for å spille, og fikk skryt av City-manager Pep Guardiola før kampstart.

Da kampen kom i gang var det faktisk Ødegaard og Arsenal som kom best ut av blokka, men det snudde fort da City skrudde opp tempoet.

Gabriel Jesus ser ut til å ha fått utløst ny energi etter at Jack Grealish kom inn i laget. Etter sju minutter fikk han ballen av nettopp Grealish før han la inn i feltet der Ilkay Gündogan enkelt headet ballen i mål.

Bare fire minutter senere hadde Torres litt flaks da ballen endte opp hos ham inne i feltet og han kunne doble ledelsen. Fellesnevner for de to målene var at Arsenal-forsvaret slo sprekker.

Etter Granit Xhakas hodemist og røde kort viste Grealish hvorfor Guardiola hentet ham. Engelskmannen spilte seg lekent fri på kanten og la inn foran mål der Jesus ventet og satte inn 3-0.

Forsvarsproblemer

Pausepraten så ikke ut til å ha hatt stor effekt på Arsenals forsvarsproblemer. City herjet fra start i andre omgang, og etter 53 minutter kunne Rodrigo styre ballen i mål fra distanse.

Det skjedde etter et angrep der Arsenal ble presset helt ned i egen boks, men City likevel kunne trille ball og leke seg. Presspillet og duellkraften til Arsenal var på juniornivå.

Det kan fort vise seg å bli Mikel Artetas bane. Arsenal-manageren har med Ødegaard på plass fått mange brikker på plass i det offensive spillet, men bakover på banen er det mange hull.

Etter 70 minutter ble Ødegaard byttet ut. Nordmannen viste fram pasningsfoten i åpningsminuttene, men fikk ellers ikke anledning til å utmerke seg.

Da Torres la på til 5-0 fem minutter før full tid var ydmykelsen komplett.

Etter tre runder ligger Arsenal sist på tabellen med null poeng og ni baklengs. Trøsten er at det nå venter kamper mot antatt lettere motstand som Norwich og Burnley.