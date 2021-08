BBC: Manchester United jobber for Ronaldo-overgang

Det melder en rekke medier fredag ettermiddag, deriblant BBC. Den britiske rikskringkasteren kjenner til at United er i samtaler med Ronaldo-leiren om et comeback på Old Trafford.

Portugiseren spilte for Manchester United mellom 2003 og 2009. I denne perioden vant han både Premier League (tre titler) og Champions League.

De siste dagene tydet det meste på at Ronaldo var på vei til den lyseblå delen av Manchester. Den regjerende Premier League-mesteren trenger en målscorer etter sommerens mislykkede jakt på Harry Kane, men fredag meldte flere anerkjente fotballreportere at City ikke signerer Ronaldo.

Tidligere på dagen bekreftet Juventus-trener Massimiliano Allegri at Ronaldo ønsker seg bort fra Torino og italiensk fotball.

– Han sa til meg i morges at han vil vekk umiddelbart, sa Allegri.

Uttalelsen kom etter at flere medier varslet at Ronaldo hadde forlatt Juventus-treningen etter 40 minutter. Der skal han ha tatt farvel med sine lagkamerater.

Veteranen ble selvsagt et tema på pressekonferansen til Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær fredag.

– Jeg trodde ikke Cristiano kom til å forlate Juventus. Det har vært spekulasjoner de siste dagene. Vi har alltid hatt god kommunikasjon. Jeg vet at Bruno (Fernandes) har snakket med ham, og han vet hva vi føler om ham. Om han skulle forlate Juventus, vet han hvor vi er, sa nordmannen.

Paris Saint-Germain har også vært nevnt som mulig reisemål for Ronaldo. I ryktesvermen blant medier og journalister er det dog Manchester United som ser ut til å være nærmest en avtale.

Ronaldo skiftet fra Real Madrid til Juventus i 2018. Han har ett år igjen av kontrakten med den italienske klubben, og det skal være satt en prislapp på rundt 300 millioner for ham.