Casper Ruud møter Jo-Wilfried Tsonga i US Open

Norges største tennisstjerne har hatt et historisk bra år med tre titler på rad i ATP 250-turneringer. Nå er han klar for en virkelig storturnering i US Open.

Men å komme seg forbi første runde vil derimot ikke bli lett for en av formspillerne i tennisverdenen for øyeblikket. Han skal nemlig møte franske Jo-Wilfried Tsonga, som tidligere har vært ranket som nummer fem i verden og har flere ATP Masters-titler i løpet av sin karriere.

Den tidligere storspilleren har nå rukket å bli 36 år, og er for øyeblikket ranket som nummer 98 i verden i single.

Ruud er seedet som nummer åtte i storturneringen i New York.