I en pressemelding torsdag ettermiddag signert styret i Norges Skiforbund, blir det opplyst at saken mellom Bråthen og Skiforbundet gjør det «nødvendig at styret involverer seg».

– Skistyret har over tid vært kjent med samarbeidsutfordringer mellom Clas Brede Bråthen, hoppkomiteen og fagmiljøer i Skiforbundet. Styret har de siste dagene fått en grundig saksgjennomgang av generalsekretæren, leder av hoppkomiteen og Skiforbundets eksterne advokat. Der fremkommer det at Bråthen over lang tid har hatt en konfronterende og uakseptabel kommunikasjonsform og atferd, som har skapt uro, utrygghet og en uholdbar situasjon både internt og overfor viktige interessenter eksternt, skriver styret.

I slutten av pressemelding uttrykket styret enstemmig tillit og støtte til generalsekretæren og hoppkomiteen om at Bråthens kontrakt ikke bør forlenges.

Ikke meningene hans

– Han har bidratt til svært gode sportslige resultater, men hans atferd over tid og manglende vilje til å justere denne i tråd med våre rimelige forventninger, gjør at Skiforbundet ikke kan forlenge samarbeidet, heter det i pressemeldingen.

Bråthen har hatt jobben som hoppsjef i 17 år, men tidligere denne uken ble det kjent at toppledelsen i Norges Skiforbund ikke ønsker å forlenge kontrakten. Flere i hoppmiljøet har reagert kraftig på det og støtter 52-åringen.

Skiforbundet understreker i pressemeldingen at det ikke er Bråthens meninger, men hans kommunikasjonsform og atferd som er uakseptabel.

Reagerer

Overfor VG reagerer Clas Brede Bråthen på saksbehandlingen.

– Jeg synes det er forunderlig at skistyret fatter et slikt vedtak uten at de har bedt om å få høre min versjon i forkant. Utover det har jeg ingen kommentar på nåværende tidspunkt, sier hoppsjefen til VG.

NTB har ikke fått svar fra Bråthen. Hans advokat Marit Håvemoen skriver i en epost at hoppsjefen opprettholder kravet om fast ansettelse.

– Som nevnt tidligere har vi ikke fått noen informasjon om forhold som tilsier at det er en saklig grunn til å avbryte arbeidsforholdet. Bråthen fortsetter derfor i stillingen som sportssjef og opprettholder kravet om fast ansettelse i skiforbundet, skriver Håvemoen.