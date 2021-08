Det er den tidligere renndirektøren for hopp i Det internasjonale skiforbundet Walter Hofer som forteller dette til avisen.

Han var renndirektør i 28 år. For tre år siden ga han beskjed om at han ville gi seg. Han hadde to navn som aktuelle etterfølgere – Bråthen og italieneren Sandro Pertile.

Pertile overtok jobben som renndirektør i 2020. Bråthen forklarer hvorfor han takket nei til å bli med videre i prosessen og heller konsentrere seg om jobben som sportssjef i Norge.

– Vi var i en stor utviklingsprosess. Jeg mente at jeg via rollen som sportssjef ville kunne bidra til å påvirke internasjonal hoppsport. Det var på mange måter det som gjorde at prosessen ikke gikk videre, sier Bråthen.

Bråthen er for tiden i konflikt med ledelsen i Norges Skiforbund, som ikke vil forlenge kontrakten hans som sportssjef for hopperne.