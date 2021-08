Premier League-klubbene vil ikke frigi spillere til land som er «røde»

Det melder Premier League på hjemmesiden sin.

Premier League-organisasjonen poengterer at dette gjelder for september måned. Til sammen vil dette berøre 19 PL-klubber og nær 60 spillere som skal reise til 26 land som per i dag står som kategorisert som røde på Storbritannias smittetrykkliste.

Spillere som reiser til røde land vil pådra seg en ti dager lang hotellkarantene, og dermed kan de i utgangspunktet miste to serierunder i Premier League, én runde i europacupene og én runde i ligacupen når de returnerer til Storbritannia.

Motvillig

– Vi er motvillig, men rettvist kommet fram til at det vil være komplett urimelig å frigi spillere under disse omstendighetene, sier Richard Masters, som er administrerende direktør i Premier League.

I øyeblikket er det ingen norske spillere som rammes av dette forbudet til de kommende tre kampene i VM-kvalifiseringen.

De eneste landene i Europa som Storbritannia har definert som røde, er Georgia og Tyrkia.

Landslagene i Sør-Amerika er blant de som rammes hardest av PL-klubbenes beslutning. Brasil har tatt ut ni spillere fra Premier League til landslagssamling og tre kamper i september.

Politikk

Liverpools Mohamed Salah er blant dem som skal hjem til Egypt for å spille landskamper, og Egypt er et land som Storbritannia har definert som rødt.

Det kan også ligge politikk blant PL-klubbenes beslutning. PL-klubbene er ikke fornøyd med at det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har utvidet tidspunktet for landskampspill i Sør-Amerika fra ni til elleve dager. Det ønsker de at Fifa skal endre.