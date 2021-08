Hoppkomiteens leder Alf Tore Haug hevder sportssjef Clas Brede Bråthen forsøkte å kuppe egen ansettelse i juni.

Det kommer fram i en pressemelding fra hoppkomiteen. Haug viser der til kontrakten som er blitt kjent hos NRK tirsdag.

«Vi anser dette som et forsøk fra Clas Brede på kuppe egen ansettelse, og vi er også kjent med at det er gjort forsøk på å få «signeringen» offentliggjort gjennom Skiforbundets kanaler. Slike forhold kan vi ikke være kjent av i Hopp-Norge, og en samlet hoppkomité håper nå at fokuset kan snus slik at vi i fellesskap gjenoppretter den nødvendige tilliten i alle ledd», skriver Haug.

Komitéleder Haug mener at kontrakten som ble lagt fram 22 juni, bare var et utkast. Det var likevel signert av Haug, og det beklager han i pressemeldingen.

Haug presiserer også at det «aldri var tvil eller uklarheter rundt at dokumentet ikke var en kontrakt til signering».

«Jeg hadde heller aldri en tanke om at Clas Brede skulle misbruke min tillit på denne måten», skriver Haug.

Det har stormet i hoppleiren den siste uken etter at det ble kjent at Norges Skiforbund ikke ønsker å fornye kontrakten med Bråthen etter at hoppsjefens nåværende går ut i april 2022.

– Meningsløst å signere utkast

NTB har ikke lyktes med å få tak i Bråthen for en kommentar til Haugs uttalelser.

– Jeg har aldri signert et utkast før. Jeg vet ikke, har du for vane å gjøre det, spurte Bråthen NRK da han møtte pressen i Midtstubakken i Oslo tirsdag.

– Jeg mener det er litt meningsløst å datere og signere utkast. Da blir det hans ord mot mine ord, men jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal signere et utkast. Da beklager jeg at jeg ikke skjønner hvis det er noe jeg burde skjønt, fortsatte han.

Videre i pressemeldingen forteller Haug om møtet med Bråthen 22. juni. Der hevder han at Bråthen avviste krav og løsningsforslag om hans videre ansettelse.

Sterkt opprørt

Planen var at Bråthen skulle fortsette som sportssjef til april 2025. Haug forteller at Bråthen fylte ut informasjonen som manglet i kontrakten.

«Sent på kvelden 25. juni sender Clas Brede ut en epost til nåværende og tidligere hoppkomité, samt ledergruppa i hopp, om at han har signert ny kontrakt og takker komiteen for tilliten. Leder av hoppkomiteen tar umiddelbart kontakt med Clas Brede, og det gjøres helt klart at dette er et tillitsbrudd vi er skuffet og sterkt opprørt over», skriver Haug.

«Vi ønsker å beklage til hele Hopp-Norge at vi ikke klarte å avverge denne situasjonen. Det er også beklagelig at hoppledelsen valgte å offentliggjøre konflikten på et tidspunkt der vi fremdeles hadde gode muligheter og felles mål», står det videre i pressemeldingen fra hoppkomiteen.

Der blir det også opplyst at komiteen er i dialog med ledelsen for å prøve å finne en «profesjonell og god løsning for alle impliserte».