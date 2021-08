Skiforbundet advarte Bråthen med sparken

I advarselen datert 22. desember 2020 viste Norges Skiforbund til et intervju med Dagbladet fra sju dager tidligere. NSF-ledelsen mente Bråthen der ga inntrykk av at manglende likestillingsfokus i forbundet var årsaken til utsettelsen av verdenscuprennet for kvinner på Lillehammer.

Brevet, som er publisert i sin helhet av VG og signert skiforbundets generalsekretær Ingvil Bretten Berg, avsluttes slik:

«Arbeidsgiver ser svært alvorlig på saken og gjør oppmerksom på at dersom du begår lignende eller andre kritikkverdige forhold, kan dette medføre at vi vil vurdere å bringe arbeidsforhold til opphør uten ytterligere advarsler».

Godtar det ikke

Konflikten ble kjent sist uke. VG har fått tilgang på en oppsummering fra et møte i september i fjor, og der kommer det fram misnøye med kommunikasjonsformen til Bråthen.

– Det som gjør at jeg ikke kan akseptere den skriftlige advarselen, er at jeg ikke er enig i innholdet og mener det er min plikt som sportssjef å stille opp for våre utøvere, i dette tilfellet Maren Lundby og de andre kvinnehopperne, sier Bråthen til VG.

I møteoppsummeringen fra september skriver blant annet skiforbundet at «antydninger om å gå til mediene eller sponsorer med uenighet om beslutninger som oppleves av arbeidsgiver som en trussel, må ikke forekomme».

(Saken fortsetter under bildet)

Clas Brede Bråthen møtte pressen i Midtstubakken tirsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

Forsiktig

Berg vil ikke kommentere saken utover det som har kommet fram. Bråthen har varslet søksmål mot skiforbundet og krever fast ansettelse.

Det er gått en uke siden det om fram at toppledelsen i Norges Skiforbund ikke vil forlenge kontrakten til Bråthen når den går ut i april neste år.

– Jeg veier mine ord med omhu. Jeg må være forsiktig med det jeg sier, sier Bråthen når NTB spør ham om brevet han fikk rett før jul.

– Jeg har ingen andre ambisjoner enn at det skal bli til det beste for hoppsporten på kort og lang sikt. Jeg prøver å bruke tid og energi på å forberede sesongen så bra jeg kan, legger han til.

I vinter har Bråthen vært i kontakt med forbundet for å fjerne den formelle advarselen, men han opplevde heller at arbeidsgiveren dro fram nye forhold, skriver VG.

Rørt av støtten

Bråthen møtte pressen tirsdag i Midtstubakken tirsdag som var på plass for å følge treningshoppene til Daniel-André Tande, som er tilbake etter skrekkfallet i Planica i mars. Han var tydelig rørt da han snakket om støtten fra landslaget.

– Det er vanskelig å sette ord på. Det er veldig sterkt.

– Jeg tror alle skjønner at det å bli verdsatt av folk du har enorm respekt for og betyr mye for deg, er det som er viktig i livet. Det er derfor jeg er her, for å se på Daniel og prøve og håpe at det kommer i gang som vi alle håper at det skal.

– Kan situasjonen som den er nå, være sånn under OL i 2022?

– Basert på hvordan Daniel hoppet her mandag, så vinner han OL, uavhengig av hvor mye det stormer rundt en kar fra Mjøndalen, svarte Bråthen på NTBs spørsmål.

52 år gamle Bråthen har hatt jobben som sportssjef siden 2004.