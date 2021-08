Tidligere NHL-spiller funnet død

Amerikaneren spilte gjennom en årrekke i NHL – for Chicago Blackhawks, Florida Panthers, Boston Bruins og senest for New Jersey Devils i 2017/18. Hans siste klubb var Wilkes-Barre/Scranton Penguins i AHL. Det var farmerlaget til Pittsburgh Penguins.

Hayes fikk 72 kamper og noterte seg for 30 målpoeng (15 mål, 15 målgivende) i 2018/19-sesongen for laget.

Høyrevingen noterte seg totalt for 109 poeng (54 mål, 55 målgivende) på 334 NHL-kamper, fordelt på sju sesonger.

Mandag ble han funnet død i sitt eget hus i Milton, Massachusetts. Dødsårsaken er foreløpig ukjent.

– Boston Bruins er knust over nyheten om at tidligere Bruins-spiller Jimmy Hayes er død. Våres tanker er hos hans kone Kristen, hans to sønner Beau og Mac, og hele Hayes-familien i denne tøffe tiden, skriver klubben på Twitter.