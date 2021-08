Ruud fortsatt nummer 11 i verden

Ruud er 125 poeng bak jevngamle Denis Shapovalov fra Canada som er på 10.-plass på den ferske rankingen. Den eneste forandringen i topp 10 er tyske Alexander Zverev som bytter plass med Rafael Nadal til 4.-plass.

Sist uke sa det stopp for Ruud i kvartfinalen i ATP 1000-turneringen i Cincinnati mot nettopp Zverev.

Tyskeren tok natt til mandag sin fjerde tittel i 2021 da han gikk helt til topps i turneringen med seier i strake sett over Andrej Rublev. Det var 24-åringens femte Masters-tittel. For et par uker siden vant han OL-gull.

Denne uken står Ruud over ATP 250-turneringen i Winston-Salem, så neste oppgave blir US Open, årets siste Grand Slam-turnering.

Den vil gå uten stjernene Dominic Thiem, Rafael Nadal og Roger Federer, og Ruud ligger med det an til å havne i den første gruppen med seedete spillere.

Ruud startet 2021 som nummer 27 i verden og har, først og fremst etter en god sesong på grusen, spilt seg opp 16 plasser.