Ligue 1-kampen mellom Nice og Marseille stanset etter banestorming

Videoer viser at Payet blir truffet rimelig hardt i ryggen av en flaske med væske i. Like etter kastet Payet flasken tilbake, som gjorde at situasjonen eskalerte. Flere Nice-supportere løp ned på banen, og en prøvde å sparke til Payet etter hendelsen.

Flere spillere fra begge lag havnet så i baskettak med tilskuere. I tillegg ble flere ting kastet inn på banen. Marseille-midtstopper Luan Peres skal ha fått en nakkeskade som følge av hendelsene, ifølge RMC Sport.

Flere bilder viser at enkelte av Marseille-spillerne har fått tydelige kloremerker etter hendelsene. Marseille-trener Jorge Sampaoli måtte holdes tilbake av flere fra Marseille-leiren utpå banen. Den argentinske treneren så rasende ut mens fire fra klubben måtte holde treneren tilbake.

Det var spilt 74 minutter da kampen ble stoppet. Nice ledet 1-0 på det tidspunktet etter en scoring fra danske Kasper Dolberg.

Det er ikke første gang en kamp mellom de to rivalene fra den franske rivieraen har blitt stoppet. For to år siden ble det stopp i i ti minutter som følge av av homofobiske bannere og rop.