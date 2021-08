Spinnvill Rosenborg-åpning mot Odd sørget for storseier

0-0 mot Haugesund, 2-2 mot Odd borte, 1-0 over Kristiansund, 3-1 over Tromsø, 2-1 over Mjøndalen og 5-0 over Odd. Det er fasiten på Rosenborgs seks siste seriekamper. I tillegg har de vunnet to cupkamper og fire av de siste fem Conference League-kampene.

Med andre ord har trønderne virkelig fått opp dampen etter at de tapte tre strake seriekamper i midten av juni.

Enda en trepoenger for Åge Hareide og co. sin del gjør at de er nummer tre i Eliteserien med 28 poeng, og det er bare tre poeng opp til andreplasserte Bodø/Glimt, mens Molde leder med 33 poeng. Samtlige lag har nå spilt 16 kamper.

– Det kjentes bra. Det var deilig å vinne og deilig å vinne med så mye. Det er aldri gøy å være skadd, så det var veldig deilig å være tilbake, sa tomålsscorer Stefano Vecchia etter kampen.

– Det er fantastisk. For noen mål de scorer. Man nyter å se på når de scorer slike mål, sa han videre om Noah Holm og Emil Konradsen Ceïde, som begge herjet.

For Odd sin del ser det ikke like lyst ut. Fem i sekken mot Rosenborg gjør at de har sluppet inn hele tolv mål på de siste tre eliteseriekampene. 22 poeng holder til en 10.-plass.

Ketsjupeffekt

Rosenborg tok umiddelbart kontroll på både ballen og kampen søndag. Det sto 1-0 etter litt under to minutter. Jonathan Augustinsson svingte inn en corner som Hólmar Örn Eyjólfsson stanget kontant i mål.

2-0 kom etter en fantastisk enkeltmannspresentasjon fra Noah Holm etter ti minutter. Den nysignerte spissen brukte muskler og skubbet vekk både John Kitolano og Solomon Owuso på vei mot mål, før han kjørte en Cruyff-finte på Kitolano. Kitolano var småsvimmel da han så Holm banke ballen i mål.

Og Rosenborg ga seg ikke med det. 15 minutter sto på kampuret da det ble mål igjen. Emil Konradsen Ceïde slo en genial stikker til Stefano Vecchia, og svensken dyttet ut foten akkurat nok til å vippe ballen over Sondre Rossbach og i mål.

Scoringen var svenskens første i Eliteserien siden den andre serierunden da han scoret i 5-0-seieren over Viking. Siden den gang har svensken slitt stort med skader.

– Vi kommer ut i fyr og flamme og får et tidlig mål. Odd blir litt shaky og vi bare kjører på de første 20 hvert fall, sa Holm.

– Første 15 er skrekkelige. Marerittstart. Vi gir bort tre mål, sa en skuffet Odd-trener Jan Frode Nornes.

Roet seg

Oppgjøret roet seg betraktelig etter den heseblesende starten. Konradsen Ceide satte inn 4-0 etter timen, før Vecchia scoret sitt andre seks minutter før full tid. Svensken fikk ballen på 15 meter og plasserte den vakkert i lengste hjørne etter pasning fra innbytter Olaus Skarsem.

Det ble også sluttresultatet. 5-0-seieren var den andre Rosenborg har hatt i Eliteserien denne sesongen. I sesongens første hjemmekamp i Eliteserien ble det samme sifre mot Viking. Også da scoret Vecchia og Eyjolfsson.

RBK møter nå Rennes hjemme i returoppgjøret i Conference League torsdag. De tapte den første kampen i Frankrike 0-2. I tillegg må de klare seg uten Dino Islamovic fram til slutten av september etter at spissen skadd seg i den første kampen mot det franske laget.