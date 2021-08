Tottenham stjal seieren mot Wolves – Kane møtt med applaus i returen

Dermed fortsatte den gode sesongstarten for Tottenhams nye trener, som feiret seier i serieåpningen mot Manchester City forrige helg. Søndag fikk Santo også juble for sin første borteseier som Tottenham-trener i Premier League, på hans gamle hjemmearena.

Portugiseren var trener i Wolverhampton da laget rykket opp og etablerte seg i den engelske toppdivisjonen, før han ga seg på slutten av forrige sesong.

Returen startet på best mulig måte for Santo, som fikk se Dele Alli sende Tottenham i føringen fra krittmerket i det åttende minutt.

Etter forspilte sjanser fra begge lag kom Kane inn til sin sesongdebut i det 70. minutt. Spissen har ønsket overgang til Manchester City og kom sent i gang med sesongoppkjøringen, men fikk likevel applaus fra store deler av bortefansen da han kom inn.

Ti minutter etter byttet fikk Kane sin store mulighet. Etter et herlig forarbeid fra Stephen Bergwijn fikk Kane ballen foran mål, men skuddet gikk rett på keeper. Mål ble det ikke, og kampen endte 1-0.

Nesten tomålsscorer

Straffesparket som ga Tottenham ledelsen kom etter et fint gjennomspill fra Sergio Reguilón. Spanjolen spilte ballen til Alli som ble lagt i bakken av Wolves-keeper José Sa. Dommer pekte på straffemerket, og fra elleve meter tok Alli ansvaret selv og scoret.

Wolverhampton tok litt mer tak i kampen etter den tidlige kalddusjen og kom til noen små muligheter anført av en frisk og rask Raúl Jiménez.

Like før pause ble Fernando Marçal lagt i bakken av Japhet Tanganga. Tottenhams høyreback kom inn for sent og traff Marcal på ankelen, men slapp unna med gult kort.

Snaut ti minutter etter hvilen førte nok et gjennomspill bak Wolverhamptons høye linje til Spurs-sjanse. Denne gangen var det Son Heung-min som var på farten, men sørkoreanerens skuddforsøk ble blokkert av en oppofrende Max Kilman.

Kane returnerte

Wolverhampton fortsatte å ha ballen mye på Tottenhams banehalvdel, og etter en drøy times spill kom kjempesjansen. Adama Traoré ble spilt alene gjennom i midten, men tapte duellen med Spurs-keeper Hugo Lloris. Avslutningen var svak og rett på Tottenhams utrustende sisteskanse.

Like etter fikk Tottenham en trippelsjanse. Lloris viste at han kunne mer enn å stoppe skudd og sendte et prosjektil fram til Bergwijn. Nederlenderen fyrte en gang og Son to, men alle skuddene ble blokkert.

Da Kane ble byttet inn ble han møtt med buing, men det virket som mest kom fra Wolverhamptons hjemmefans. Flere av Tottenham-supporterne klappet fornøyd og sang fa full hals da Kane var tilbake i Tottenham-drakta.

Den misbrukte sjansen til spissen mot slutten viste at han enda har et stykke igjen til toppformen. Men med Kane tilbake i spill i Tottenham kan det begynne å føles som om spissen forblir i London, i alle fall på høstsesongen.

Tottenham-fansen kunne også prise seg lykkelige over tre nye poeng i en kamp Wolverhampton styrte. Spurs står nå med full pott etter to kamper.