Ruud har vist gryende form på hardcourten etter å ha vunnet tre turneringer på rad i avslutningen av grussesongen, men mot Zverev ble det et ydmykende tap i strake sett. Tyskeren vant 6-1, 6-3.

Tyskeren er rangert som nummer fem i verden, mens Ruud er på ellevteplass. Fredag var det tydelig klasseforskjell mellom de to.

– Det var en av de beste motstanderne jeg har spilt mot i år. Han begynner i 100 og avslutter i 100. I disse dager er han nærmest uslåelig. Han har ikke slappet av siden OL-gullet, sa Ruud til NTB etter kampen.

Oppgjøret i Cincinnati er første gang de to har møtt hverandre. Ruud kom skjevt ut fra start og ble totalt utspilt i første sett, men hevet seg noe i det andre. Likevel endte det i et ydmykende tap.

– Perfekt oppladning til US Open

– Det var imponerende fra hans side. Jeg kommer ikke ordentlig i gang med mitt spill, og det er på grunn av prestasjonen hans, sa Ruud.

Hardcourt er ikke Ruuds favorittunderlag, men han har den siste tiden vist at han blir stadig bedre også der. Inntil for en uke siden hadde han aldri tatt seg til en Masters-kvartfinale på hardcourt. Nå har han to på rad.

Turneringen i Ohio var Ruuds siste før US Open, som er årets siste Grand Slam-konkurranse. Nordmannens gode hardcourt-form gjør at han trolig kan kjempe om en plass blant topp ti i verden i høst.

– Jeg synes det har vært to bra uker. Jeg hadde ikke hatt noe imot to kvartfinaler hvis du hadde gitt meg det på forhånd. Det har vært en perfekt oppladning til US Open, som åpenbart er det største målet her, sa Ruud.

– Jeg skal gjøre det kan jeg for å være klar og levere god tennis i New York, sa nordmannen.

Første stikk før Ruud var varm i trøya

Zverev tok første stikk allerede i første game, da han brøt Ruuds serve, altså tok poeng i et game der Ruud servet. Tyskeren var knallsterk i returspillet, og overrumplet Ruud før han hadde fått spilt seg ordentlig varm. Zverev leverte på første breakball.

Da tyskeren leverte et sterkt servegame i neste stikk, for så å bryte Ruuds serve nok en gang, så det ut til å bli en uoverkommelig oppgave for nordmannen. Ruud virket preget av klasseforskjellen og slo flere upressede feil.

Ruud fikk sitt første poeng i kampen da Zverev også gjorde feil slik at Ruud kunne redusere til 1-4. I neste game viste Zverev igjen klasse da han servet seg til et rent servegame før Ruud rakk å summe seg. Zverev brukte 1 minutt og 14 sekunder på å gå opp i 5-1. I neste game tok Zverev settseieren med 6-1.

Totalt brukte han 25 minutter på å feie Ruud av banen i første sett.

Ruud hevet seg – men ikke nok

Andre sett startet med at Ruud fikk et lite håp da han brøt Zverevs serve i første forsøk, og fulgte opp med smart spill i sitt servegame og kunne gå opp i 2–0. Ruud hevet seg kraftig og det ble et jevnt sett, men da Zverev brøt til 3-3 hadde han utlignet Ruuds fordel.

Særlig Zverevs direkte crossvinnere med forehanden hjalp tyskeren med å holde Ruud i sjakk i andresettet.

Da Zverev brøt til 5-3, kunne han serve seieren hjem. Tyskeren leverte en kamp på et så høyt nivå at han nå kan regnes som en mulig favoritt i US Open. Kampen mot Ruud var over på 59 minutter, og Ruud kunne bare smile etter avgjørelsen, vel vitende om at han aldri var ordentlig med i kampen.