Bråthen kommer med meningene sine etter at skiforbundet ikke ønsker å fornye kontrakten hans som sportssjef.

Det er en jobb han har hatt i 17 år. Bråthen har mye støtte fra utøverne og landslagstreneren Alexander Stöckl.

– Jeg er takknemlig og rørt over den massive støtten jeg har fått, skriver Bråthen i en epost til VG.

Han sier at han har fått støtte fra folk over hele landet.

Bråthen sier at støtten har fått ham til å stå oppreist gjennom konflikten.

– For meg som hoppsjef har det i alle år vært helt sentralt å arbeide for åpenhet og likeverd i hoppsporten. Disse verdiene ligger til grunn for mitt engasjement for at jentene på alle nivåer skal likestilles med guttene. Jeg har sagt klart fra om dette, både internt og eksternt, ut fra prinsippet om åpenhet, understreker Bråthen overfor VG.

Han legger deretter til:

– Det er åpenbart at dette er blitt lite verdsatt i ledelsen av skiforbundet.

Kommunikasjonssjef Espen Graff skriver dette i en epost til VG fredag kveld:

– Clas Brede Bråthen vet utmerket godt at årsaken til at han ikke er tilbudt ny kontrakt fra 1. mai 2022, ikke handler om åpenhet og likeverd i hoppsporten. Åpenhet og likeverd er verdier som alle ansatte og tillitsvalgte i Norges Skiforbund arbeider målrettet med hver dag. Etter som det i dag har kommet et søksmålsvarsel og er en personalsak, ønsker vi ikke å gå inn i saken på nåværende tidspunkt.