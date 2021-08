Det får VG bekreftet av Bråthens advokat Marit Håvemoen fredag.

«På vegne av Bråthen kreves det fast ansettelse i Skiforbundet», heter det i en epost sendt til avisen.

Bråthen har hatt jobben som hoppsjef i 17 år, men tidligere denne uken ble det kjent at toppledelsen i Norges Skiforbund ikke ønsker å forlenge den. Flere i hoppmiljøet har reagert kraftig på det og støttet 52-åringen.

«Det er etter vår oppfatning ikke tilstrekkelig for midlertidig ansettelse i idretten at det er inntatt «sport» i stillingstittelen. Bråthen vil ha en rettslig avklaring på om han i den stilling som han har hatt siden 2004, med hovedsakelig administrative oppgaver, er omfattet av det unntaket som følger av arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse. Det at Bråthen har vært ansatt midlertidig i over en så lang periode som 17 år, reiser også spørsmål om lovlighet ift. EØS-direktiv om midlertidig ansettelse/nasjonal lovgivning», skriver Håvemoen videre.

Landslagstrener Alexander Stöckl leverte nylig et oppsiktsvekkende brev til skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg. Der ber han selv, andre ansatte i hoppavdelingen og utøvernes representanter om at Bråthens avtale forlenges.

Treneren har hatt langt i å antyde han kan komme til å gå av om ikke Bråthen får fortsette.

Skiforbundet har ikke villet gå ut med noen grunn til at Bråthen ikke får forlenget kontrakten. Det er blitt begrunnet med at det er en personalsak.

«Hoppkomiteen, skipresidenten, og generalsekretæren står samlet og er enige om at sportssjef Bråthen ikke tilbys ny kontrakt når den nåværende utløper etter april 2022», skrev Berg i en SMS til TV 2 tidligere i uken.