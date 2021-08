Arsenal-trener Mikel Arteta tok sjansen på Ødegaard i januarvinduet i 2020. Da ble han hentet på lån fra Real Madrid. Nå skal han være i London-klubbene de fem neste årene.

«Welcome høme, Martin Ødegaard», skriver Arsenal på Twitter.

Ifølge VG ligger prisen på drammensere på mellom 35 og 40 millioner euro, som tilsvarer mellom 365 og 420 millioner kroner.

Det gjør han til tidenes dyreste norske fotballspiller foran Sander Berge, som kostet i underkant av 270 millioner kroner da han gikk til Sheffield United i fjor.

Stor konkurranse



Overgangen skjer bare noen dager etter at Carlo Ancelotti sa at det var stor konkurranse om plassene på midtbanen til Real Madrid.

– Det er en konsekvens av den samlede situasjonen, og alt kan endre seg fram til 2. september. Jeg har fortalt Ødegaard at det er stor konkurranse på midtbanen. Det er åtte spillere i hans posisjon, sa Real-trener Carlo Ancelotti på en pressekonferanse forrige uke.

Nordmannen skrev under for Real Madrid allerede i januar 2015, men har stort sett tilbrakt årene etter det på utlån i diverse klubber, som Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad og Arsenal. Nordmannen fikk 20 kamper og scoret to mål og noterte seg for to assist for Arsenal vinteren og våren 2021.

Imponerte i Arsenal



Han scoret i to strake kamper over tre dager i mars. Først i 3-1-seieren over Olympiakos borte, og deretter det ble ny scoring i byderbyet mot Tottenham. Han startet ni kamper og kom inn i fem.

Arsenal serieåpnet med 0-2-tap for Brentford fredag.

Da manglet de flere viktige spillere som Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette. Begge stjernespissene var ute etter å ha testet positivt for koronaviruset. Lacazette rekker garantert ikke søndagens kamp mot Chelsea, mens Aubameyang er usikker til London-derbyet.