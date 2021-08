Solberg er en ihuga Brann-supporter, men 2021 har hittil ikke budt henne på mange fotballoppturer. Bergensklubben kjemper en desperat kamp mot nedrykk, og den siste uka har det i tillegg vært full storm rundt de rødkledde utenfor banen.

En fest på Brann stadion har fått mye etterspill. Der deltok tolv av klubbens spillere natt til tirsdag i forrige uke. Politiet etterforsker et mulig seksuelt overgrep, og én person har status som mistenkt i saken.

– Jeg synes det er veldig trist, og jeg håper de klarer å rydde opp i dette så raskt som mulig, sier Erna Solberg til NTB om situasjonen i Brann.

Klubben er til vanlig Bergens stolthet, men statsministeren innrømmer at den følelsen er svekket i øyeblikket.

– Akkurat nå føler man ikke stolthet over Brann, men det kan de snu på. Nå må de håndtere dette godt, slik at alle kan heie på et fotballag som vinner kamper.